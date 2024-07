Câmera flagrou momento em que sofá é transportado pela mulher e uma outra pessoa - Divulgação / Polícia Civil do Paraná

Publicado 05/07/2024 12:46 | Atualizado 05/07/2024 12:54

Uma mulher de 33 anos foi presa, suspeita de matar um homem, esconder o corpo em um sofá e o levar para ser queimado longe do local do crime. O caso aconteceu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O momento em que o móvel é transportado em uma carroça foi capturado por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Civil paranaense, a vítima e a autora eram coletores de recicláveis na região, se conheciam e frequentavam os mesmos lugares. O delito aconteceu no último mês de abril e a mulher, que havia fugido para o bairro Parolin, foi capturada na última sexta-feira (28).

"Após o conhecimento do fato, a Polícia Civil compareceu ao local, coletou informações nas proximidades e outros elementos de prova. A equipe conseguiu identificar que o corpo foi colocado em um sofá e levado até o local da desova, ocasião em que foi incendiado pela autora", afirmou o delegado Paulo César.

A investigação continua para identificar a vítima, descobrir a motivação do crime e conferir se outra pessoa participou do ocorrido.