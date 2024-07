Mulher vinha sendo monitorada devido a comportamentos agressivos e ameaçadores contra moradores locais - Divulgação / PC-SC

Mulher vinha sendo monitorada devido a comportamentos agressivos e ameaçadores contra moradores locaisDivulgação / PC-SC

Publicado 05/07/2024 12:29 | Atualizado 05/07/2024 12:30

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva de uma mulher por ato de crueldade animal em Timbé do Sul, Santa Catarina, na quarta-feira (3). Ele foi presa após matar a gata do vizinho com um machado e depois ameaçar atear fogo na casa dele.

Segundo o portal catarinense Engeplus, a motivação do crime seria a presença do animal na casa da acusada. Testemunhas relataram que a suspeita teria adotado os filhotes da gata e o animal iria até a casa dela com frequência para se alimentar e se aproximar dos filhotes, o que passou a incomodá-la.

A autora foi detida sem resistência em casa e encaminhada para a delegacia local. Ela irá responder pelo crime de maus-tratos a animal doméstico, previsto na Lei de crimes Ambientais, e ameaça. A acusada teria dito, em interrogatório, que voltaria a causar incêndios na localidade.

De acordo com a polícia, a mulher vinha sendo monitorada devido aos frequentes comportamentos agressivos e ameaçadores contra moradores locais. Ela também é investigada por supostamente incendiar cinco veículos e três construções na cidade.



Os vizinhos da mulher relataram ter vivido momentos de grande temor diante das ameaças de incêndio e da brutalidade com que a gata foi assassinada. A comunidade de Timbé do Sul espera que a prisão da mulher traga paz e segurança novamente à localidade de Molha Côco, após dias de apreensão e medo.