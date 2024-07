Polícia Civil havia tentado realizar a prisão em três oportunidades - Divulgação

Polícia Civil havia tentado realizar a prisão em três oportunidadesDivulgação

Publicado 05/07/2024 12:27 | Atualizado 05/07/2024 12:28

Minas Gerais - Um homem de 37 anos foi preso suspeito de ter matado o próprio irmão no Vale do Jequitinhonha, em Chapada do Norte, no interior de Minas Gerais. A captura do suspeito foi realizada nesta quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, os agressor e a vítima, de 48 anos, tinham tido um grave desentendimento. Eles disputavam o controle de uma cisterna em uma propriedade do pai dos envolvidos.

O suspeito utilizou uma cavadeira articulada para matar seu irmão. Segundo as investigações, a vítima foi atingida diversas vezes com golpes na cabeça. O crime foi cometido no dia 23 de novembro.

O delegado Matheus Torres informou que foram necessárias três tentativas para a prisão. Após denúncias de que o investigado estaria na residência onde ocorreu o crime, uma equipe de policiais foi ao local e realizou a prisão.