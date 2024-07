Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Antônio Cruz/Agência Brasil

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaAntônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 10/07/2024 15:21

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a desoneração da folha de pagamento acabou sem declarações públicas sobre o assunto. Também participaram da conversa, no Palácio do Planalto, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula entrou nas conversas da discussão já na reta final. O Senado poderá votar ainda nesta quarta-feira o projeto de lei sobre o tema. Falta acordo sobre como compensar a renúncia de receitas da desoneração.

Como o Broadcast Político mostrou ontem, pessoas que conversaram com Wagner na terça-feira disseram que o líder do governo estava pessimista em relação à possibilidade de votar a proposta nesta quarta-feira, 10.

A alternativa do governo para a compensação da desoneração - um aumento de um ponto porcentual na Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e discussão sobre corte de gastos já em 2024 - não agradou aos senadores.