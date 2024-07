Cerimônia de despedida de Beiçada chamou a atenção pelo clima descontraído - Reprodução/vídeo

Publicado 16/07/2024 10:11 | Atualizado 16/07/2024 10:55

Goiás - Com música e em um lugar um tanto inusitado, em um bar, o velório de Edilson Roberto da Silva, mais conhecido como Beiçada, chamou a atenção dos moradores de Montes Claros de Goiás. Segundo a família, a cerimônia foi realizada no local que ele mais frequentava antes de sofrer um infarto.

A despedida incomum, mas marcante, foi realizada no último sábado, 13, reunindo amigos e familiares, que sentaram na parte externa do bar. A cerimônia chamou atenção pelo clima descontraído e alegre, com direito a música e pagode, elementos que Edilson apreciava em vida. Uma parente, que preferiu não se identificar, revelou que essa era a última vontade dele.

No vídeo, feito por Edgar Guerra, primo de Beiçada, ele mostra a cerimônia e o caixão posicionado no meio do estabelecimento. Ele explica o que estava acontecendo no local e afirma: "Sei que muitos podem achar estranho, mas ele gostava. Descanse em paz". Em seguida, ele grava a parte exterior do bar, onde é possível ver os amigos e familiares de Edilson.

"O Beiçada vinha falando que quando ele morresse, queria ser velado com música, com pagode, com alegria, queria até churrasco, só que churrasco não fizemos, porque a gente ficou com medo das pessoas acharem ruim", disse uma familiar em entrevista ao portal G1.

Ela ainda contou que Edgar Guerra, primo de Edilson, decidiu fazer o velório no bar como forma de homenagem, mas também porque a família enfrentava dificuldades financeiras e não tinha condições de arcar com um local tradicional para a cerimônia. Optar pelo estabelecimento foi um jeito de lidar com a realidade.

"A gente velou ele no bar também porque não tínhamos condição financeira de comprar o caixão e pagar também um lugar para velar. Tanto que o caixão dele, quem deu foi um amigo", destacou.

Edilson, de 52 anos, era conhecido e querido na comunidade, o que tornou sua morte inesperada um choque para todos. "Realizamos a vontade dele de colocar as músicas que ele gosta e velar com alegria. Mesmo que nós ficamos tristes, mas a gente velou ele com a alegria que ele pediu, concluiu.