Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se pronunciou sobre divulgação dos áudios - Reprodução / X

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se pronunciou sobre divulgação dos áudiosReprodução / X

Publicado 16/07/2024 09:59 | Atualizado 16/07/2024 11:37

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou na noite desta quinta-feira (15) sobre a divulgação dos áudios de uma conversa gravada entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as advogadas que o defendem no inquérito das "rachadinhas". O áudio foi liberado após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo da gravação que inclui o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

Em uma postagem na rede social X, o congressista afirmou que, nas gravações, Juliana Bierrenbach e Luciana Pires comunicaram suspeitas sobre um grupo com interesses políticos dentro da Receita Federal, que teria o objetivo de "prejudicar a ele e sua família".

No áudio divulgado o ex-presidente Jair Bolsonaro pergunta se deveria supostamente acionar o ex-ministro Gustavo Canuto, que à época atuava na Dataprev, órgão de processamento de dados do governo. "É o caso conversar com o Canuto?" questionou. A advogada de Flávio concordou: "Com um clique. Olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita [inaudível] esses acessos lá."



De acordo com Flávio, não houve interferência. "O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito", disse.

O senador se referiu a um trecho da conversa em que o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que era "o caso de conversar com o chefe da Receita". "Ninguém tá pedindo favor aqui. [inaudível] é o caso conversar com o chefe da Receita. O Tostes (José Barroso Tostes Neto)."



Ele ainda questionou se supostas denúncias envolvendo a Receita Federal, e que teriam sido mencionadas nas gravações, foram devidamente apuradas. "Que eu saiba até hoje nada", concluiu.