Momento da confusão na fiscalização das feiras - Reprodução / Instagram

Momento da confusão na fiscalização das feirasReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2024 22:50 | Atualizado 21/07/2024 22:51

O deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) denunciou, em suas redes sociais, que foi alvo de agressões ao fiscalizar uma feira de vendas de cachorro neste domingo (21), na cidade de São Paulo. No vídeo publicado, o político é visto sendo agredido junto a pessoas de sua equipe. Segundo ele, mais de 60 animais foram apreendidos.

"Fizemos uma operação e apreendemos mais de 60 animais em feirinha ilegal. Agora precisamos de segurança 24h no abrigo porque estamos sendo ameaçados", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eu Luto Pelos Animais (@institutoelpa)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou, na última segunda-feira (15), um projeto de lei que proíbe a exposição de cães e gatos em espaços de rua, assim como a venda de animais antes dos quatro meses de vida.

Segundo o portal "Metrópoles", Rafael Saraiva foi até as feiras livres acompanhado de duas médicas veterinárias e da Polícia Civil de São Paulo. "Eles estavam negociando até o último minuto. E quando os animais passaram a entrar no nosso carro, por ordem da polícia, e não no carro deles, se descontrolaram", afirmou.