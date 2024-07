Ana Paula Leme participou dos programas Pânico e Casa Bonita 1, além de ser ring girl - Reprodução/redes sociais

Ana Paula Leme participou dos programas Pânico e Casa Bonita 1, além de ser ring girlReprodução/redes sociais

Publicado 22/07/2024 08:22 | Atualizado 22/07/2024 12:24

A ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, foi presa por suspeita de embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria em Campinas, noroeste de São Paulo, no último sábado (20). Um policial militar também afirma que foi agredido com chutes no joelho, braço e na genitália.

Tudo começou quando a influenciadora chegou em uma loja de conveniência de um posto de gasolina. No local, ela teria pedido três cervejas e um salgado. Ao receber o alimento, segundo as funcionárias, Ana Paula reclamou que estava ruim e jogou na mesa, exigindo a troca. Elas deram outra unidade do produto para a ex-panicat, que repetiu o feito e afirmou que não pagaria o que consumiu.



Após sair da loja, Ana Paula foi seguida por uma das atendentes, que disse que a influenciadora não poderia sair sem efetuar o pagamento. Nesse momento, a ex-panicat teria xingado a funcionária do local de "vaca gorda". Em seguida, Polícia Militar (PM) foi acionada.

Os agentes afirmam que, ao chegar ao local, a ex-panicat negou que sairia sem pagar e também não quis apresentar documento de identificação à equipe. Depois de informar o RG, ela teria dito para um dos policiais "comer aquela vaca gorda". As informações são da "EPTV", afiliada a Rede Globo.



Ela recebeu voz de prisão e resistiu. Ana Paula agrediu um policial com chutes no joelho, braço e na genitália. Ela foi colocada na viatura da PM e também chutou o compartimento onde são colocados os detidos. Na delegacia, a ex-panicat também ofendeu outros agentes civis e militares.

Ex-panicat Ana Paula Leme é presa por suspeita de dirigir embriagada e agredir PMs



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que a influenciadora "apresentava sinais de embriaguez. (...) Foi "solicitado exame para constatação de embriaguez e toxicidade ao IML".

Ana Paula foi indiciada por desacato, injúria, embriaguez ao volante, ameaça e resistência. Ela foi encaminhada à Cadeia Feminina de Paulínia, onde aguarda uma audiência de custódia.

No Instagram, Ana Paula reúne mais de 176 mil seguidores e informa que é jornalista, ex-participante dos programas Pânico e Casa Bonita 1, além de ser Ring Girl e Miss Reef Brasil.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Ana Paula, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.