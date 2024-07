A deputada Tabata Amaral foi oficialmente nomeada candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB - Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2024 21:59

Com a vaga de vice em aberto e sem descartar uma aliança de última hora com o PSDB, o PSB oficializou ontem a candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Como mostrou o Estadão, a definição da chapa foi adiada e será decidida pela Executiva do partido. A expectativa é a de que, sem o apoio dos tucanos, o nome escolhido seja do próprio PSB.

A convenção foi realizada na quadra da escola de samba Rosas de Ouro, na zona norte, e contou com a presença de líderes nacionais da legenda. Entre os presentes estavam o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro do Empreendedorismo, Márcio França; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; e o prefeito do Recife, João Campos, namorado de Tabata.

França não descartou um arranjo com os tucanos. "Como temos essa facilidade nos relacionamentos, não temos nenhum tipo de vedação a um lado ou outro. Até a última hora, sempre pode haver alguma mudança, e gostaríamos, é claro, de trazer cada vez mais gente", disse o ministro.

Ex-tucano, Alckmin afirmou que respeita o PSDB e o candidato do partido, o apresentador José Luiz Datena. "A candidatura da Tabata tem seu caminho. Ela já está colocada, muito bem recebida, está preparada, tem espírito público, e nós temos certeza de que ela vai transmitir a boa mensagem de que a cidade pode melhorar", declarou.

No evento, os discursos exaltaram a trajetória da deputada e criticaram a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. "Em vez de um prefeito covarde, que se apequena e se omite, São Paulo terá uma prefeita que lidera", disse Tabata.

Em relação à chapa, a candidata do PSB afirmou que o nome será escolhido até 5 de agosto. "Ainda temos tempo para tomar essa decisão. Não estamos preocupados com esse assunto agora", disse a jornalistas após o evento. Questionada sobre uma aliança com o PSDB e a convenção tucana, marcada por protestos contra a candidatura de Datena, ela preferiu não se manifestar.