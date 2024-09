Justiça bloqueou R$ 34 milhões das contas de Deolane e R$ 3 milhões de Solange Bezerra - Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 08:41 | Atualizado 10/09/2024 08:47

A advogada e empresária Deolane Bezerra, presa na última quarta-feira (4) em um hotel no Recife junto com sua mãe, Solange Bezerra, está no centro de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Um dos pontos de maior destaque na investigação é o envolvimento da mãe da influenciadora, que teria sido utilizada no esquema, e a criação recente da casa de apostas ZEROUMBET , aberta por Deolane em julho com capital de R$ 30 milhões.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14 milhões de uma empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora disse que a renda mensal dela é de R$ 1,5 milhão. O valor de R$ 3 milhões também foi bloqueado das contas de Solange. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (8).

Deolane deixou a Colônia Penal Feminina do Recife na tarde desta segunda-feira (9) após ser beneficiada com um habeas corpus, mas a sua mãe continuará presa. O recurso foi impetrado na última quinta-feira (5).

Para a polícia, a história começa com a apreensão de um saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. Os R$ 180 mil e um caderno com anotações estavam em uma banca de jogos no Recife que pertence a Darwin Henrique da Silva. De acordo com a corporação, ele é um bicheiro conhecido na cidade.

O filho de Darwin, Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é registrada em Curaçao, no Caribe, também foi implicado no esquema. A justiça ordenou o bloqueio de R$ 40 milhões das contas de Darwin Filho e de R$ 2 milhões do patrimônio de Darwin pai, que segue foragido.

Segundo as investigações, o dinheiro ilegal era repassado de conta em conta diversas vezes, até voltar ao mercado como se não fosse de origem criminosa. Além disso, outra maneira de lavar os valores era por meio da compra de imóveis, carros importados e aviões.

A Justiça também determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de 2 milhões de reais de Darwin pai e de 40 milhões de reais de Darwin Filho. Ao todo, 53 pessoas físicas e jurídicas (empresas) são investigadas, nesse esquema de lavagem de dinheiro, pela Polícia Civil de Pernambuco.

Somando o dinheiro bloqueado de toda a operação,os valores passam de 2 bilhões de reais. Nesse montante está o patrimônio de Deolane Bezerra. Em vídeos na internet, a empresária faz propaganda para a Esporte da Sorte, plataforma de Darwin Filho.

Em depoimento à polícia, Deolane declarou que recebia dinheiro da Esportes da Sorte por meio de contratos publicitários e negou qualquer envolvimento com a suposta lavagem de dinheiro.

Um avião, da empresa Balada Eventos e Produções LTDA, faz parte do esquema de lavagem de dinheiro, segundo a investigação. A empresa pertence ao cantor Gusttavo Lima. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), diz que há um processo de transferência de propriedade da aeronave em curso.

De acordo com as investigações, a empresa também está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com as empresas de José André da Rocha Neto, da Paraíba. Foi uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, que comprou o avião de Gusttavo Lima. A prisão do empresário Rocha Neto foi decretada na mesma operação, mas ele é considerado foragido porque estava fora do Brasil – com Gusttavo Lima, na Grécia.

A defesa de José André da Rocha Neto diz que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado e regular.



O advogado do cantor Gusttavo Lima disse em nota que a Balada Eventos apenas vendeu um avião para uma das empresas investigadas. A operação de compra e venda seguiu todas as normas legais e isso está sendo devidamente provado para a autoridade policial e poder judiciário.



Deolane deixa a prisão

O Tribunal de Justiça de Pernambuco converteu a prisão preventiva para domiciliar nesta segunda-feira (9). Durante a tarde, Deolane Bezerra deixou o Instituto Bom Pastor , no Recife. Já a mãe da empresária, Solange Bezerra, continuará detida.

Antes de sair da cadeia, a conta de Deolane no Instagram fez um post em que a advogada aparece com uma tarja riscada na boca e os olhos fechados. Na legenda, a mensagem "Carta aberta" sem nada escrito.



A publicação faz referência a um dos acordos que ela tem que cumprir com a Justiça no qual ela não poderá se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação.

Após ser solta, a influenciadora falou em frente à unidade prisional: "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. (...) Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada".

A decisão determina que Deolane deve ficar em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semana e feriados. Além disso, usar tornozeleira eletrônica (monitoração eletrônica). A advogada não pode entrar em contato com os demais investigados e não pode se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.

A decisão também beneficia a empresária Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.