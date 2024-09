Candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) - Reprodução

Candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) Reprodução

Publicado 16/09/2024 10:49

O debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo deste domingo, 15, ficou marcado pela cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) deu em Pablo Marçal (PRTB). Dois dias antes, na sexta-feira 13, o tucano recebeu mensagens de um pedido de desculpas feito pelo adversário.

Em vídeo feito após a agressão, o apresentador falou que o ex-coach havia pedido "perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação".

"Oi Datena. Me perdoe pelas palavras pesadas contra você", dizia uma. "Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas", dizia a outra. As mensagens foram obtidas pela jornalista Andréia Sadi, da Globonews.

Segundo Datena, em um primeiro momento ele desconfiou se era mesmo Marçal que havia enviando as mensagens, mas depois um assessor do candidato do PRTB entrou em contato para propor um café. Datena recusou o encontro.

Por mensagem, tucano disse aceitar as desculpas naquele momento. O blog pediu ao candidato o print da resposta, mas como foi por mensagem temporária, Datena diz não possuir. Segundo o candidato do PSDB, a resposta foi "direta e curta".

Agressão

O apresentador partiu para cima do influenciador Pablo Marçal e o agrediu com uma cadeirada após ser chamado de 'arregão' durante o debate promovido pela TV Cultura de SP com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

"O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. São Paulo quer saber que horas você vai parar [com a candidatura], porque você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa. Você não é homem nem pra isso", disse Marçal, antes de ser agredido.

O moderador do debate, Leão Serva, chamou imediatamente os comerciais. No retorno da transmissão, o jornalista afirmou que o episódio foi "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira" e anunciou a expulsão de Datena do evento. Marçal também deixou o debate, segundo Serva, pois estava "se sentindo mal" após a agressão.

No primeiro bloco do debate, já havia ocorrido atritos entre os dois candidatos quando Marçal relembrou um caso de assédio sexual envolvendo Datena.

O influenciador perguntou se o tucano teria chegado a tocar nas partes íntimas da vítima. Marçal fez referência a uma acusação de uma ex-repórter do programa Brasil Urgente contra Datena, em 2019. Em reposta, o apresentador respondeu que o processo foi arquivado. "A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório. Pediu desculpas a mim e para minha família", afirmou.