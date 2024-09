Homem ficou foragido, mas foi capturado nesta quarta-feira (25). Imagem ilustrativa - Divulgação

Amazonas - Um homem, de 30 anos, foi preso em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, após enforcar sua ex-companheira até que saísse sangue de suas narinas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não teria aceitado o término do namoro e procurava a vítima, de 32 anos, para tentar reatar. A informação foi passada pela delegada Alessandra Trigueiro, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

"Ela estava retornando do trabalho quando foi abordada pelo indivíduo, o qual queria reatar o relacionamento. A mulher afirmou que não queria e, diante disso, ele começou a esgana-la e só parou a agressão quando percebeu que começou a escorrer sangue das narinas dela", falou a delegada.

Segundo a delegada, após o crime, o infrator continuou enviando mensagens para a vítima pedindo para que ela não prosseguisse com a denúncia.



"Solicitamos o mandado de prisão preventiva do autor e a ordem judicial foi decretada pela Justiça. Ele estava foragido em Presidente Figueiredo e contamos com apoio da 37ª DIP do município na captura deste indivíduo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, representada pela delegada Deborah Barreiros, também nos ajudou a localiza-lo", contou a delegada.



A prisão do suspeito aconteceu nesta quarta-feira (25). Ele responderá por tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça.