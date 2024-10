Enem desta ano acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro - Reprodução

Publicado 26/10/2024 05:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para aqueles que desejam ingressar no ensino superior. Faltando apenas menos de dez dias para o início das provas, os mais de 5 milhões de estudantes inscritos correm contra o tempo nessa reta final de preparação.

Para aqueles que não possuem uma estratégia de estudo ou ainda estão inseguros, os professores Rodrigo Basílio e Pedro Parada, especialistas em provas de vestibulares, contam que o primeiro passo para os estudantes é ter clareza sobre os seus objetivos.

“Como algumas instituições atribuem pesos diferenciados às áreas do conhecimento, saber qual o curso e a universidade que deseja é fundamental para traçar uma estratégia eficiente”, explica Basílio.

Além de se familiarizar com os detalhes das instituições, é importante também conhecer a estrutura da prova e o seu método de avaliação. O Enem conta com quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além da redação. E utiliza uma espécie de algoritmo, chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI), que reforça a coerência pedagógica no momento da correção.

“O Enem tem um foco voltado às habilidades dos estudantes. E o TRI é um modelo de avaliação que corrige incoerências pedagógicas. Dessa forma, acertar questões mais difíceis e errar as mais simples é entendido como uma incoerência e a pontuação do aluno acaba sendo mais baixa. É um método “antichute” que valoriza o conhecimento e tira a “sorte” do jogo”, destaca Parada.

À frente de um projeto que auxilia alunos do Ensino Médio a aumentarem os seus rendimentos nos vestibulares, Basílio e Parada listaram outras dicas importantes para esses últimos dias que antecedem a prova:

- Organize os estudos em um cronograma de preparação: Mais importante do que buscar aprender coisas novas, agora é o momento de revisar tudo o que já foi visto até aqui. Faça anotações que o ajude a identificar em que dia você reviu cada assunto.

- Realize provas de anos anteriores: Essa é uma ótima forma de estudo e ajuda a identificar as temáticas mais incidentes. Através dessa forma de revisão, o candidato consegue identificar seus erros, retomar alguns conteúdos e aprimorar habilidades que o ajude a se sentir mais seguro.

- Se precisar priorizar alguma área, foque na redação: O Enem é um dos processos seletivos em que a redação possui maior peso, representando 20% da nota final. Saber escrever um texto claro, coerente e coeso é fundamental. As temáticas da redação são, em sua grande maioria, um problema social que impacta uma fatia da população. É preciso ser capaz de olhar com sensibilidade para a realidade em que vivemos e saber problematizar a questão, identificando o dilema apresentado, apresentando e justificando o seu ponto de vista e oferecendo uma proposta de intervenção que esteja de acordo com os Direitos Humanos.

- Fique atento a temas da atualidade: Busque por podcasts e textos jornalísticos que falem sobre temáticas sociais, políticas, econômicas, ambientais, tecnológicas e culturais. Ser capaz de interpretar e se posicionar acerca dos desafios que a sociedade enfrenta é fundamental.

O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o território nacional.