O incêndio aconteceu na madrugada desta segunda-feiraReprodução / X

Publicado 18/11/2024 10:52 | Atualizado 18/11/2024 10:53

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica da Braskem no Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira (18). Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e extinto ainda pela manhã. Ninguém ficou ferido.



Em nota, a empresa disse que, por volta das 2h30, procedeu com evasão da unidade industrial PVC1, localizada no Polo Industrial de Camaçari, devido a ocorrência de incêndio. "A unidade afetada se encontrava com a operação parada para manutenção planejada e as demais plantas não foram impactadas", disse a Braskem.