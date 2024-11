Ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a Querência - Divulgação/PRF

Ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a QuerênciaDivulgação/PRF

Publicado 18/11/2024 09:39 | Atualizado 18/11/2024 09:40

Um acidente entre um ônibus e um caminhão matou duas crianças e deixou 27 pessoas feridas neste domingo, 17, na BR-158, em Água Boa, no Mato Grosso. As vítimas fatais tinham entre um e cinco anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao todo, 22 passageiros foram levados a hospitais da região com ferimentos leves e cinco vítimas com ferimentos graves.

O ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a Querência, a 912 km da capital. Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta de 1h, no km 536.

O motorista do caminhão seguia pela rodovia, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o ônibus de viagem, que tombou fora da pista.



Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida, presa às ferragens do ônibus, com ferimentos graves, e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Água Boa, mas a filha, de 5 anos, foi encontrada sem vida no local.

O motorista do caminhão foi levado para um hospital da região com ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro, que indicou que ele havia consumido bebida alcoólica.