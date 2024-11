Elefante-marinho foi resgatado com 140 kg, abaixo do peso médio da espécie - Reprodução / Instituto Gremar

Elefante-marinho foi resgatado com 140 kg, abaixo do peso médio da espécieReprodução / Instituto Gremar

Publicado 25/11/2024 11:58

Um elefante-marinho-do-sul fêmea que encalhou na Praia das Astúrias, em Guarujá, interior de São Paulo, foi libertado na natureza após passar uma semana recebendo atendimento veterinário. A ação foi realizada pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMB-BS) do Instituto Gremar.

O animal foi encontrado no último dia 13 de novembro e estava com 140 kg, considerado abaixo do peso médio para a espécie, sinais de exaustão e alterações em seu exame de sangue inicial.

Ele foi levado em 14 de novembro para um recinto provisório na Praia do Monduba, devido ao alto movimento de banhistas no local em que ele ficou preso. O transporte contou com os apoios do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Guarda Civil Municipal e do Exército Brasileiro, pela praia estar em área militar.

Uma equipe de profissionais realizou exames de sangue no elefante-marinho-do-sul, liberando-o para voltar ao seu habitat assim que os resultados indicaram uma melhora. Ele foi posicionado na areia na última quarta-feira (20), voltando para o oceano por volta das 13h. A operação foi revelada no sábado (23).

O Gremar é responsável pela execução do PMB-BS nas cidades de Santos, São Vicente, Guarujá e Bertioga, sob coordenação em São Paulo pela Mineral Engenharia e Meio Ambiente.