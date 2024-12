Local tinha grande quantidade de entulhos acumulados - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Local tinha grande quantidade de entulhos acumuladosDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 09/12/2024 11:23

Santa Catarina - Uma idosa, de 89 anos, morreu e pelo menos quatro policiais militares foram encaminhados ao hospital após um incêndio em um apartamento neste domingo, 8, em Florianópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morava no local com a filha, que conseguiu sair do imóvel com vida. Os quatro policiais militares teriam inalado fumaça ao entrar no apartamento para prestar socorro antes da chegada dos bombeiros. Eles precisaram ser conduzidos ao Hospital Florianópolis. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em comunicado, os bombeiros informaram que tiveram dificuldade para entrar no apartamento devido à grande quantidade de entulhos acumulados no local. A idosa foi encontrada já sem vida dentro do apartamento.

Atuaram na ocorrência quatro caminhões de combate a incêndio, três ambulâncias dos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), duas caminhonetes e o drone Hórus 46. Também foram utilizados aproximadamente 12 mil litros de água para extinguir o fogo. O local foi deixado aos cuidados da PM e da Polícia Científica.