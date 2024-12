Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos - Instagram/Reprodução

Publicado 09/12/2024 11:38

São Paulo - Criminosos armados e encapuzados invadiram e explodiram a praça de pedágio localizada no km 279 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região de São Vicente (litoral paulista), na madrugada desta segunda-feira, 9. De acordo com a Ecovias, o grupo fez uso de artefatos na tentativa de explodir o cofre do prédio da concessionária. Um dos suspeitos morreu. Não houve feridos entre os funcionários ou usuários da rodovia.

Segundo a empresa, o assalto foi registrado por volta das 3h50. Os criminosos efetuaram disparos para intimidar as pessoas no local e fugiram levando veículos e pertences das vítimas.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) afirmou que autoridades já iniciaram as investigações e a perícia técnica está analisando a área do crime. O corpo do suspeito morto foi encontrado onde os explosivos foram utilizados. A perícia foi acionada e as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a Polícia Civil trabalha para identificar e prender os criminosos.

"O policiamento na região foi reforçado. Policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que criminosos estariam realizando roubos com o uso de explosivos", disse a SSP.

O boletim de ocorrência está em elaboração e mais detalhes serão passados ao término. No momento, o trânsito flui normalmente no local, segundo informações da concessionária.