Corpo foi levado para a região de Boca da Onça RibeirãoDivulgação

Publicado 09/12/2024 11:33

Minas Gerais - Um homem, de 18 anos, foi assassinado por traficantes na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O crime teria acontecido por ciúme de um dos criminosos, além de uma dívida da vítima.

O jovem foi dado como desaparecido no dia 4 de dezembro. Desde então, a Polícia Civil passou a investigar o ocorrido. Quatro suspeitos pelo assassinato, todos com idade entre 19 e 21 anos, foram presos na última sexta-feira (6).

Segundo apuraram os agentes, a vítima foi atraída para a região do Rio Ribeirão para uma suposta pescaria. Ao chegar no local, o jovem foi espancado com diversas marretadas. De acordo com a investigação, o crime foi caracterizado por extrema violência e crueldade empregadas.

Após o assassinato, os suspeitos ainda tentaram esconder o cadáver da vítima, transportando-o em um veículo até a região conhecida como Boca da Onça Ribeirão. No local, o corpo foi coberto com uma lona e parcialmente queimado.

A motivação para o crime seria a combinação de uma dívida de R$ 400, relacionada à compra de maconha, e ciúmes, já que a vítima teria flertado com a namorada de um dos suspeitos. Os suspeitos estão presos preventivamente.