Emma Spinner foi presa após diversos crimes virtuais - Reprodução/Redes Sociais

Emma Spinner foi presa após diversos crimes virtuaisReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/12/2024 14:22 | Atualizado 18/12/2024 14:24

Minas Gerais - A influenciadora digital Emma Spinner, de 31 anos, foi presa em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (16). Ela é acusada de diversos crimes virtuais, entre eles a discriminação religiosa e ameaças.

Emma passava pela BR-262 quando foi parada por policiais rodoviários federais que abordaram o veículo. Ao realizar a consulta da placa, os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra ela, que era proprietária do automóvel e estava no carona.

O mandado de prisão foi expedido pela Segunda Vara Criminal de Divinópolis. Ela foi conduzida ao Plantão da Polícia Judiciária em Betim. A prisão acontece após uma série de investigações da Polícia Civil desde junho.

Diversos crimes

Emma, que possuía mais de 70 mil seguidores, havia cometido crimes contra a honra, discriminação religiosa e ameaças, causando sofrimento psicológico e prejuízos financeiros a inúmeras vítimas.

A investigada chegou a solicitar dinheiro de um dos alvos de suas ações, afirmando que pararia com as ofensas caso recebesse o dinheiro. A vítima, no entanto, recusou a exigência e seguiu sendo atingida.



As apurações revelaram ainda que a suspeita, que reside nos Estados Unidos com visto temporário, possui histórico de problemas psiquiátricos.

Perfis removidos

Os levantamentos indicaram que a influenciadora mantinha quatro perfis principais, que foram removidos a pedido da polícia. No entanto, ela criou novas contas para continuar os ataques. Foram identificadas mais de 30 vítimas, com 21 boletins de ocorrência registrados.



O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça em setembro com o indiciamento da investigada pelos seguintes crimes: extorsão (uma vez), denunciação caluniosa (uma vez), discriminação religiosa qualificada pelo uso de redes sociais (seis vezes), injúria racial (uma vez), ameaça (oito vezes), calúnia qualificada pelo uso de redes sociais (13 vezes), difamação qualificada pelo uso de redes sociais (25 vezes) e injúria qualificada pelo uso de redes sociais (11 vezes).