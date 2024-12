Coxinha explodiu no rosto do homem após ele dar a primeira mordida - Reprodução / Redes Sociais

Coxinha explodiu no rosto do homem após ele dar a primeira mordidaReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/12/2024 11:57

Um homem sofreu queimaduras leves após uma coxinha explodir no momento que ele deu a primeira mordida no salgado. As câmeras de segurança flagraram o ocorrido em um restaurante no Bairro Alto, em Curitiba, Paraná.



Nas imagens, o cliente recebe a coxinha do atendente. Assim que morde o salgado, ocorre a explosão, lançando o recheio quente sobre ele. O incidente aconteceu na sexta-feira (13).