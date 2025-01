Caso aconteceu no Sapopemba, Zona Leste de São Paulo - Reprodução/internet

Publicado 06/01/2025 12:33

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por um motociclista na tarde do sábado, 4, na Avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, no Sapopemba, zona leste de São Paulo. O rapaz de 25 anos estava empinando a moto quando atingiu duas pessoas. Uma criança de apenas seis anos ficou ferida e está internada. O indivíduo foi preso em flagrante por homicídio.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o indiciado atropelou as vítimas, enquanto realizava manobras perigosas em uma moto", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem socorrido ao Hospital de Sapopemba, onde morreu. A criança foi encaminhada ao Hospital Geral de São Mateus, onde permanece internada.

Conforme a investigação, a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O indiciado foi preso e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio tentado e consumado pelo 69° Distrito Policial (Teotônio Vilela).