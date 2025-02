Há mais de 400 imóveis que passam por análise de risco onde a barreira desabou - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/02/2025 11:02 | Atualizado 06/02/2025 12:15

O número de mortos após as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife subiu para cinco. Na madrugada desta quinta-feira (6), um deslizamento de barreira atingiu uma casa, na Zona Norte da capital pernambucana, matando mãe e filha. As vítimas foram identificadas como Maria da Conceição Braz de Melo, de 53 anos, e Nicole Melo Braz de Souza, 23. No estado, total de mortos chega a seis.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Assistência Social foram acionadas para prestar apoio à família. O prefeito João Campos (PSB) esteve no local e afirmou que a gestão municipal segue mobilizada para minimizar os impactos das chuvas.

De acordo com o representante da Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar, há mais de 400 imóveis que passam por análise de risco na localidade onde fica a barreira que desabou.



"[O deslizamento] muda todo o cenário. A gente precisa fazer uma reavaliação em muitos outros locais. E nessa reavaliação, a gente pede que a população nos atenda, siga as nossas orientações", afirmou Cássio Sinomar.

Além disso, uma mulher de 24 anos morreu após sofrer um choque elétrico, na noite de quarta-feira (5), em Paulista.

Este é o segundo dia de fortes chuvas no Grande Recife. No início da manhã desta quinta, a prefeitura da capital renovou o estágio de "alerta máximo" para ocorrências relacionadas ao acúmulo de água. A orientação é que as pessoas só saiam de casa se houver risco de deslizamentos de terra, inundações ou desabamentos.



"Esse alerta da prefeitura é não apenas com base na precipitação futura, mas, principalmente, em virtude do acumulado de chuva, que a gente já passa de um pico de 187 milímetros em 24 horas. Isso é muito acima do esperado para todo o mês de fevereiro", afirmou João Campos.



Desalojados

Mais de 100 pessoas tiveram que sair de suas casas por causa dos alagamentos provocados pela chuva no Grande Recife. Na capital, foram disponibilizadas 500 vagas em sete abrigos temporários.

Em Jaboatão dos Guararapes, 17 pessoas também tiveram que sair dos imóveis onde residem por causa da chuva. Dez vivem em áreas de morro, com risco de deslizamentos, e outras sete, em ruas que ficaram inundadas. Já em Paulista, 20 famílias ficaram desalojadas.

Aulas suspensas e alerta vermelho

Diante do cenário de instabilidade climática, as aulas presenciais na rede municipal de ensino do Recife foram suspensas nesta quinta-feira (6). A prefeitura também recomendou que escolas particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida, priorizando a segurança dos alunos e funcionários.

A Secretaria de Educação do Estado já havia anunciado a suspensão das aulas em regiões afetadas na noite de quarta-feira (5), e um novo comunicado será emitido assim que houver condições seguras para o retorno das atividades.