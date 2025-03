Restaurante em SP atribui dificuldade de contratar funcionários ao 'pessoal do Bolsa Família e da cervejinha' - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/03/2025 17:16 | Atualizado 20/03/2025 17:17

Um restaurante em São Paulo gerou polêmica ao atribuir a escassez de funcionários ao programa Bolsa Família, política de transferência de renda do governo federal voltada a famílias em situação de vulnerabilidade.



Uma mensagem colada no balcão de atendimento do restaurante Freshouse, localizado no Shopping Market Place, na Zona Sul da capital paulista, pedia paciência aos clientes e insinuava que beneficiários do programa não estariam dispostos a trabalhar.



Diante da repercussão, o estabelecimento se pronunciou nas redes sociais, afirmando que o aviso foi colocado "indevidamente" e que não representa os valores da empresa.

A rede, que também possui unidades no Mercado Municipal de Pinheiros, em Perdizes e no Shopping SP Market, declarou ainda que a mensagem foi publicada sem autorização da diretoria e já foi removida.