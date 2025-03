Vídeo foi divulgado nas redes sociais de Macaé Evaristo nesta quinta-feira, 20 - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 20/03/2025 18:34

A ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania, fez uma paródia da música Resenha do Arrocha para divulgar o projeto do governo federal que propõe isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Na paródia cantada pela ministra, o verso ''Solta a carta, tigrinho'' se transforma em ''Guarda a carta, leãozinho''. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Macaé nesta quinta-feira, 20.

Hit do último carnaval no País, Resenha da Arrocha é um medley cantado pelo trapper baiano J. Eskine. O trecho sobre o Fortune Tiger, cassino virtual conhecido como "Jogo do Tigrinho", é de autoria de Levi Andrade.

O governo Lula encaminhou ao Congresso nesta terça-feira, 18, o projeto que isenta do IR quem recebe até R$ 5 mil mensais. A contrapartida da reforma da alíquota, que terá um impacto na arrecadação de R$ 27 bilhões, é a fixação do chamado imposto mínimo, destinado a rendas superiores a R$ 50 mil mensais.

Macaé sucedeu na pasta de Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida, demitido após virem à tona acusações de assédio sexual. Como mostrou o Estadão, a ministra é ré na Justiça de Minas Gerais pelo superfaturamento de kits de uniformes escolares enquanto secretária de Educação de Belo Horizonte (MG), em 2011. Procurada, a ministra alegou que a licitação alvo da acusação foi conduzida por um órgão público que não estava sob seu comando, e que foi validado pelos procuradores da capital mineira. Macaé também afirmou, à época, que seguia "tranquila e consciente do compromisso com a transparência e correta gestão dos recursos públicos".