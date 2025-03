Haddad afirmou que Lula será candidato em 2026 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/03/2025 17:42

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta quinta-feira, 20, que a etapa de definir quem será o candidato do PT em 2026 já está vencida, porque será o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Podia até haver dúvida, até o presidente estimulou um certo debate em torno disso. Hoje há uma coesão em torno do nome do presidente Lula e nós vamos seguir trabalhando juntos para o PT, que tem um instinto de sobrevivência muito grande, sabe das tarefas que tem pela frente, dos desafios", disse durante entrevista à Globonews.

Tendo em vista o cenário de ascensão da extrema-direita, Haddad ponderou que o PT segue se reinventando, mas ainda defendendo as bandeiras progressistas que são a essência da existência da sigla.

"Eu não vejo nenhum problema do presidente Lula nos coordenar a todos em proveito de um projeto defensável e competitivo em 2026", disse o ministro.

Em relação à sua atuação como ministro da Fazenda, Haddad disse que ele tem uma formação distinta a de outras pessoas que ocuparam a mesma posição que ele. "Eu tenho outra formação, eu não vou ser o ministro da Fazenda que vai fazer rigorosamente o que todos os meus antecessores fizeram", comentou.