Lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado para 2026 será dia 4 de abril - Antonio Cruz / Agência Brasil

Lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado para 2026 será dia 4 de abrilAntonio Cruz / Agência Brasil

Publicado 24/03/2025 19:34

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União) reafirmou nesta segunda-feira, 24, o lançamento de sua pré-candidatura para 2026 no dia 4 de abril, em Salvador (BA). Apesar da pressão de setores do União Brasil por uma desistência, ele confirmou a realização do evento no Centro de Convenções da capital baiana.

Interlocutores próximos do governador afirmam que figuras do partido mais ligadas ao governo federal defendem que Caiado desista do lançamento. Há quem seja a favor de uma aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Executivo de Goiás se manifestou por meio de uma nota: "Sei que minha postura de oposição ao governo do PT incomoda aqueles que estão no poder, mas isso não abala minhas convicções. Estou determinado a apresentar uma plataforma de mudança para o Brasil. O debate político e o contraditório são pilares da democracia, e o país não pode adiar uma discussão séria sobre seu futuro", afirmou no comunicado, que assina como "Governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República"

No evento em Salvador, ele deve também receber o título honorífico de "Cidadão Baiano" e a Comenda Dois de Julho, condecoração que é uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O lançamento da pré-candidatura de Caiado tinha a presença do cantor Gusttavo Lima confirmada. Os dois são amigos e, segundo próprio governador, "não é de agora" que discutem sobre política

O nome do sertanejo era aventado como um possível vice para a chapa presidencial, mas ele desconversou sobre o tema e anunciou na semana passada a desistência de entrar na política.

O recuo foi recebido com solidariedade por Ronaldo Caiado. "Independente de ser ou não candidato, o Gusttavo Lima já entrou para a política. É uma pessoa muito querida e se posicionou sobre a necessidade de promover mudança no país, saindo dessa polarização estéril", disse em publicação no X.