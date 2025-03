Homem foi preso com notas falsas pela Polícia Federal - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 25/03/2025 14:51

São Paulo - Um homem foi preso, nesta terça-feira (25), após receber uma encomenda com diversas notas com indícios de falsificação. O caso aconteceu em Itaí, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, a ação ocorreu durante uma fiscalização conjunta com os Correios. O suspeito foi indiciado pelo crime de falsificação de moeda.

Foram apreendidas 13 cédulas falsas de R$ 100 e 42 cédulas falsas de R$ 20, totalizando R$ 2.140 falsificados. O material será encaminhado para análise pericial.