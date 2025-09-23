Trenzinho percorreu 200 metros sem controle em MG - Reprodução / X

Publicado 23/09/2025 10:07 | Atualizado 23/09/2025 10:19

Minas Gerais - Um passeio turístico quase terminou em desastre na cidade mineira de Monte Sião, na divisa com o estado de São Paulo. O tradicional trenzinho que circula pelas ruas e leva visitantes aos principais pontos turísticos do local se desprendeu do carro que o puxava, descendo desgovernado por cerca de 200 metros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um trecho do percurso que a estrutura passou. Confira:

Trenzinho desgovernado se solta de carro e percorre 200 metros sem controle



O incidente ocorreu por volta das 14h40 do último sábado (20), na Rua Juscelino Kubitschek, quando o engate entre os veículos se soltou. Sem controle, o trenzinho se deslocou como se tivesse direção própria.

De acordo com o jornal mineiro "Estado de Minas", dois carros conseguiram desviar para evitar uma colisão. No entanto, logo na sequência, o trenzinho atravessou a via e só parou ao atingir um automóvel estacionado e duas motocicletas junto ao meio-fio.



Apesar da cena que assustou turistas e moradores, ninguém se feriu. Passageiros conseguiram deixar os vagões com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, logo após o impacto.