De acordo com a polícia, o suspeito tem perfil violento e consome álcool de forma excessiva, além de cocaínaReprodução

Publicado 23/09/2025 10:35

Um homem, de 55 anos, foi preso nesta segunda-feira (22) por atear fogo na casa da ex-mulher, onde estavam os dois filhos, no Distrito Federal. As crianças, um menino de 1 ano e 8 meses e uma menina de 12 anos, foram resgatadas pelos vizinhos e sobreviveram. A pré-adolescente está internada na UTI em estado grave.

Homem é preso no DF por incendiar casa da ex-mulher com filhos dentro



O crime ocorreu em 9 de setembro, e as investigações apontaram que o incêndio tinha caráter intencional. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem vai até a casa da ex, de madrugada, em uma bicicleta. No local, ele retira um galão com líquido inflamável da mochila, despeja-o no muro e ateia fogo. Em seguida, ele foge.

De acordo com a polícia, o suspeito tem perfil violento e consome álcool de forma excessiva, além de cocaína. Ele já foi acusado diversas vezes de violência doméstica contra diferentes mulheres. As informações são do "Metrópoles".

O suspeito estava em um bar e tentou fugir para uma residência próxima. A polícia o capturou com objetos e roupas supostamente usados durante o crime.

A prisão resultou de uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) e da Seção de Atendimento à Mulher, e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O criminoso foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.