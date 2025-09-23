Haddad criticou a PEC da BlindagemJefferson Rudy/Agência Sewnado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (23), que não é um bom caminho dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas, se referindo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. A declaração foi dada em entrevista ao portal "ICL Notícias".

"A partir do momento que você começa a dar tratamento diferenciado perante a Justiça, na minha opinião, é um mau caminho a seguir", afirmou.

Segundo o ministro, a população, e até o Congresso, está repensando esse mecanismo. A PEC foi aprovada na Câmara e aguarda apreciação pelo Senado.

"Eu penso que vai haver uma profunda reavaliação. Agora, é bonito ver o cidadão se manifestando. É o sentimento das pessoas que tem que prevalecer sobre o que é inaceitável", afirmou.
No último domingo (21), diversos manifestantes protestaram contra a PEC da Blindagem e contra o PL da Anistia.
Com informações do Estadão Conteúdo.