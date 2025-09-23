Alexandre Silveira disse que proposta será discutida com as estatais do setor nuclearFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministro de Minas e Energia diz que governo deve 'remodelar' setor nuclear brasileiro
Proposta será apresentada na reunião de outubro do Conselho Nacional de Política Energética
Sanções dos EUA contra mulher de Alexandre de Moraes repercutem na imprensa internacional
Medida baseada na Lei Magnitsky provoca críticas de veículos estrangeiros e intensifica a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos
Advogada criminalista morre após ser baleada por cerca de 20 tiros em MG
Kamila está sendo velada nesta terça-feira (23) em Belo Horizonte
Lula critica sanções e diz que Brasil resiste na defesa da democracia
Durante discurso, presidente reafirmou que a soberania do país é 'inegociável'
Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde
Estimativa é de que cerca de duas mil pessoas sejam beneficiadas com a medida
Tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é bom caminho, diz Haddad sobre PEC da Blindagem
Proposta de Emenda à Constituição foi alvo de protestos no último domingo
