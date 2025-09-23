Alexandre Silveira disse que proposta será discutida com as estatais do setor nuclear - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 23/09/2025 13:48

Brasília - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 23, que o governo deve "remodelar" o setor nuclear brasileiro, em proposta que será apresentada em breve. Ele relatou conversas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A ideia, que deve envolver as estatais do setor nuclear, será apresentada no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"É um trabalho que nós vamos fazer e eu espero que nos próximos cinco anos, liderado pelo presidente Lula, possamos entregar um setor nuclear robusto, com energia limpa, segura, avançando na transição energética", declarou Silveira.

Angra 3

O ministro disse que a próxima reunião do CNPE será no dia 31 de outubro. Ele adiantou que a discussão sobre a retomada de Angra 3 deverá entrar na pauta.

O presidente Lula tem participado das últimas reuniões do Conselho de assessoramento da presidência no setor energético. A indefinição sobre a usina de Angra 3 é motivo de frustração de técnicos de diferentes áreas do governo.

Os técnicos ouvidos ressaltam que os custos da obra parada seriam um "aluguel sem retorno" próximo de R$ 100 milhões por mês.

Para as mesmas fontes, a decisão já deveria ter sido tomada. São cerca de 11.500 equipamentos em Angra 3 e R$ 12 bilhões aportados desde 2009.