Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi morta na manhã desta segunda-feira (22) - Reprodução / Redes Sociais

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi morta na manhã desta segunda-feira (22)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2025 13:07 | Atualizado 23/09/2025 13:09

Uma advogada criminalista foi morta com cerca de 20 tiros na manhã desta segunda-feira, 22, na Rua Otaviano Fabri, no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia. O crime aconteceu na rua onde a vítima morava.

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, está sendo velada no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (23). A cerimônia começou por volta das 11h e deve terminar às 14h30. Na sequência, o corpo será sepultado.



Ela atuava como advogada desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e aluna de mestrado em Direito pela FUNIBER, além de cursar uma segunda graduação em Ciências Contábeis.



Além de advogada, ela era proprietária de uma distribuidora de bebidas, que comandava em parceria com o namorado.



Câmeras de segurança registraram o momento em que a ela foi surpreendida por um homem armado, que desceu do banco do passageiro de um veículo prateado, e atirou diversas vezes contra a advogada. Testemunhas disseram à policia que os suspeitos fugiram em direção à marginal do Anel Rodoviário de forma rápida, logo após os disparos.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local do fato para identificar e coletar elementos que subsidiarão a investigação e informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

* Com informações do Estadão Conteúdo