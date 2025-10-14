Haddad diz que países desenvolvidos cobram mais de setores com efeitos negativos à sociedadeLula Marques/Agência Brasil
Taxação de bets, bancos e bilionários só é injusta para desinformados
Declaração é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Renan Calheiros critica rejeição da MP do IOF pela Câmara
Senador afirmou que há 'um inegável rebaixamento da agenda do País'
Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas
Fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo
Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso
Magistrada é presidente do Tribunal Superior Eleitoral
PGR pede condenação dos réus do núcleo de desinformação do golpe
Procurador-geral conectou a campanha de fake news diretamente ao desfecho violento de 8 de Janeiro de 2023
Mulher procura hospital e é presa flagrada com droga introduzida no ânus
Paciente, de 34 anos, precisou passar por cirurgia para retirada da substância
