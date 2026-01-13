Agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionarReprodução / Google Street View
Empresário é agredido por segurança de quiosque no litoral de SP
Homem, de 55 anos, ficou ferido após desentendimento sobre pagamento em quiosque de Praia Grande
Polícia de SP prende líder do PCC suspeito de mandar matar ex-delegado Ruy Ferraz
Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022
Vídeo: Jovem colombiano morre após pular de cachoeira em Goiás
Cristian Echeverri, de 20 anos, se afogou após o terceiro salto; ele havia acabado de almoçar
Turista agredido em Porto de Galinhas passa por cirurgia para corrigir quatro fraturas no rosto
Ferimentos teriam ocorrido após uma discussão sobre o preço do aluguel de cadeiras
Casal é preso transportando quase uma tonelada de maconha em SP
Apreensão ocorreu na Rodovia Raposo Tavares, no município de Angatuba, no interior do estado
Vídeo: Casal de idosos morre após carro cair de ponte na BR-262, em BH
Veículo capotou e despencou cerca de 10 metros sobre o Rio Paraopeba
