Agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionarReprodução / Google Street View

Publicado 13/01/2026 12:16

Um homem de 55 anos foi agredido na noite de sábado, 10, em um quiosque na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a agressão teria sido motivada por um "impasse no pagamento em um estabelecimento comercial".

O agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionar. Sem auxílio do estabelecimento, ela foi expulsa.

A Polícia Militar foi acionada, mas o autor já havia fugido. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Praia Grande

O quiosque Império Espeto Bar Forte diz que "houve um início de confusão ocasionada pelo cliente nas dependências do estabelecimento, sendo necessária a intervenção por parte do segurança para contê-lo".

O empreendimento diz que "repudia veementemente qualquer forma de violência ou agressão e reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores".