Lixeiras foram localizadas em áreas próximas ao embarque do Aeroporto de GuarulhosDivulgação / Polícia Federal
PF descobre 'fábrica' de lixeiras usadas para esconder cocaína no Aeroporto de Guarulhos
Mandados de busca na Grande São Paulo revelaram esquema ligado ao envio de entorpecentes ao exterior
Novo ministro do Turismo começa a trocar cargos e nomeia ex-assessora do pai
Gustavo Feliciano exonerou a secretária-executiva e promoveu outras demissões no ministério após assumir a pasta no lugar de Celso Sabino
Empresário é agredido por segurança de quiosque no litoral de SP
Homem, de 55 anos, ficou ferido após desentendimento sobre pagamento em quiosque de Praia Grande
Polícia de SP prende líder do PCC suspeito de mandar matar ex-delegado Ruy Ferraz
Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022
Vídeo: Jovem colombiano morre após pular de cachoeira em Goiás
Cristian Echeverri, de 20 anos, se afogou após o terceiro salto; ele havia acabado de almoçar
Turista agredido em Porto de Galinhas passa por cirurgia para corrigir quatro fraturas no rosto
Ferimentos teriam ocorrido após uma discussão sobre o preço do aluguel de cadeiras
