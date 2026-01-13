Vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a ação - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a açãoReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 13/01/2026 14:01 | Atualizado 13/01/2026 14:02

Câmeras de segurança flagrou o momento em que pelo menos 14 ladrões encapuzados quebraram o vidro de uma loja de motocicletas, invadiram o estabelecimento e fugiram pilotando 12 veículos na madrugada desta terça-feira (13), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Militar (PM), a maioria dos envolvidos são adolescentes.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a ação. As chaves estavam na ignição. Nas imagens é possível ver o grupo reunido em frente à loja, atirando objetos no vidro, que quebra. Em seguida, eles invadem o local e começam a sair pilotando as motos.

Em meio à correria, um dos envolvidos fica preso por alguns segundos em um dos buracos abertos no vidro, o que atrasa a saída dos demais. Logo depois, outro suspeito cai ao tentar sair com uma motocicleta e precisa da ajuda de comparsas para continuar a fuga.

Veja o vídeo:

Grupo invade loja e foge levando mais de dez motos em Santa Catarina



Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/m1G1woVZvO — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2026

Segundo a PM, dez motocicletas, a maioria do modelo Bajaj Dominar 400, avaliadas em cerca de R$ 26 mil cada, já foram recuperadas. Cerca de sete pessoas foram presas.

Um dos suspeitos, de 18 anos, foi localizado caído próximo ao local com sangramentos. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, onde foi constatada fratura de tíbia e fíbula.



Outros três suspeitos foram detidos pela PM nas cidades vizinhas de Camboriú e Balneário Camboriú, sendo um homem de 25 anos e dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú também apreendeu dois adolescentes de 16 e 15 anos. Um quinto adolescente foi apreendido. O local não foi informado.