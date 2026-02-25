Juiz de Fora registrou o maior número de óbitos - AFP

Publicado 25/02/2026 09:05 | Atualizado 25/02/2026 09:22

As fortes chuvas que atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, entre a noite de segunda-feira, 23, e a madrugada de terça-feira, 24, deixaram ao menos 36 mortos, de acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, divulgada na manhã desta quarta-feira, 25.