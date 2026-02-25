Ex-senador Fernando Bezerra Coelho Edilson Rodrigues/ Senado
O advogado deles, André Callegari, afirmou em nota que ainda não teve acesso à decisão e, por isso, só irá se manifestar depois. "Os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares. Após o acesso aos autos a defesa irá se manifestar", disse.
A Operação Vassalos foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e cumpre 42 mandados de busca em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
Investigadores apontam a existência de uma organização formada por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares.
As suspeitas envolvem emendas para Petrolina (a 714 km de Recife), berço político da família Bezerra Coelho e onde seu outro filho, Miguel Coelho, foi prefeito de 2017 a 2022. Eles também possuem negócios na região.
