Marinete da Silva voltou ao plenário para acompanhar a sessão Gustavo Moreno / STF

Publicado 25/02/2026 11:43

Por volta das 10h, Marinete saiu do local acompanhada da ministra Anielle Franco, irmã de Marielle. Ela foi encaminhada a uma sala de apoio ao lado do plenário, onde recebeu atendimento de socorristas.

Após passar por atendimento, Marinete retornou ao plenário para acompanhar o julgamento, que seguiu com o voto do ministro Alexandre de Moraes. A suspeita é de que ela tenha sofrido um pico de pressão.

"É um momento difícil, mas também de muita esperança. Eu acho que, diante do que a gente tem vivido nesses oito anos, além de uma experiência de dor que não é possível, é preciso dizer e significar o que é isso", disse.

"A gente confia muito na situação. Eu tenho dado resposta para o Brasil e para o mundo. É na hora de a gente – e também o Estado brasileiro e o estado do Rio de Janeiro, principalmente – ter uma resposta positiva em relação aos mandantes dessa barbárie", acrescentou.