Marinete da Silva voltou ao plenário para acompanhar a sessão Gustavo Moreno / STF
Mãe de Marielle Franco passa mal durante julgamento no STF
Marinete da Silva recebeu atendimento após suspeita de pico de pressão
Cachorra grávida é resgatada após ser enterrada viva em Santa Catarina
Caso motivou uma operação da Polícia Civil
STF retoma julgamento dos acusados de planejar assassinato de Marielle Franco; acompanhe
Réus respondem por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio
Cerca de 51,5% desaprovam governo de Lula, mostra levantamento
Na avaliação qualitativa, 42,7% classificam a gestão como ótima ou boa
Em cenário de 2º turno, Flávio tem 46,3% e Lula, 46,2%, aponta Atlas/Bloomberg
Os dois aparecem empatados pela primeira vez nas simulações do instituto
MG: Sobe para 36 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá
Pelo menos 38 pessoas estão desaparecidas
