Pet foi resgatada no dia 6 de fevereiro em estado crítico, mas passa bemDivulgação / PCSC
A Constituição Federal prevê pena de três meses a um ano para quem pratica ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais.
Cachorra grávida é resgatada após ser enterrada viva em Santa Catarina
Caso motivou uma operação da Polícia Civil
