Pet foi resgatada no dia 6 de fevereiro em estado crítico, mas passa bemDivulgação / PCSC

Publicado 25/02/2026 11:10

Uma cachorra grávida de cinco filhotes foi resgatada após ter sido enterrada viva em um condomínio em Joinville, na região norte de Santa Catarina. O caso motivou uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), deflagrada nesta terça-feira (24).

Segundo informações, uma mulher e um grupo de adolescentes estariam envolvidos na prática criminosa. A cachorra foi resgatada no dia 6 de fevereiro em estado crítico, mas passa bem e está em um centro de bem-estar animal, aguardando adoção responsável.

A mulher suspeita é funcionária do condomínio, localizado no bairro Jardim Paraíso. Foram executados três mandados de busca e apreensão no local.



A Constituição Federal prevê pena de três meses a um ano para quem pratica ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais.