Caso segue sendo investigado pela Polícia Civil - Divulgação

Publicado 03/03/2026 10:40

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (2), sob suspeita de matar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo na cidade de Fortaleza, Ceará. Ele também é suspeito de indução à automutilação e ao suicídio de adolescentes em ambientes on-line. A identidade não foi divulgada.

A prisão ocorreu após uma investigação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), do governo de São Paulo, em cooperação com as autoridades locais. A apuração foi feita com o monitoramento das plataformas digitais, onde foi identificado um servidor que hospedava a transmissão dos crimes, aponta a polícia.

As informações foram repassadas ao 1º Distrito Policial de Mauá, em São Paulo, responsável pelo pedido de mandado de busca e apreensão do suspeito. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.