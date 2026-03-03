Mendonça tornou opcional o comparecimento de Campos NetoMarcelo Camargo / Agência Brasil
CPI do Crime Organizado cancela sessão por ausência de Campos Neto e de fundador da Reag
Comissão foi instituída em novembro do ano passado após operação policial que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro
Homem é preso suspeito de matar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo
Investigado também é alvo de apuração por indução à automutilação e ao suicídio de adolescentes
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado de R$ 160 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Memorial em homenagem aos Mamonas Assassinas é inaugurado em SP; veja imagens
Espaço no Cemitério Primaveras reúne cinco jacarandás plantados com parte das cinzas dos integrantes
Oposição critica base de Lula por blindar Lulinha após revelação envolvendo Careca do INSS
Filho do presidente admitiu a interlocutores que teve passagem aérea a Portugal e hospedagem custeadas pelo pivô do escândalo
Lula tem 39% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 32%, diz pesquisa Realtime/Bigdata
Nas projeções de segundo turno, a disputa mais acirrada seria entre os dois
