Moraes solicita transferência de delegado do 8/1 que foi alvo de bolsonaristas
Fábio Shor conduziu a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Bolsonaro
Flávio Bolsonaro protocola PEC que propõe fim da reeleição para presidente a partir de 2026
Proposta reúne 30 assinaturas
CPI do Crime Organizado cancela sessão por ausência de Campos Neto e de fundador da Reag
Comissão foi instituída em novembro do ano passado após operação policial que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro
Homem é preso suspeito de matar mais de 100 animais durante transmissões ao vivo
Investigado também é alvo de apuração por indução à automutilação e ao suicídio de adolescentes
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado de R$ 160 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Memorial em homenagem aos Mamonas Assassinas é inaugurado em SP; veja imagens
Espaço no Cemitério Primaveras reúne cinco jacarandás plantados com parte das cinzas dos integrantes
