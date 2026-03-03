PF deflagrou a Operação Decrypted IIDivulgação/PF
PF mira quadrilha de 'furto de Bitcoin' que desviou US$ 2,6 milhões de corretora dos EUA
Ação é fruto de cooperação entre a corporação e o escritório da El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York
PGR pede arquivamento de inquérito que investigava Elon Musk no Brasil
Procurador-geral afirma que não há provas de uso doloso do X contra decisões judiciais
Homem que matou ex-namorada em joalheria recebe alta e responderá por feminicídio
Criminoso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo (SP)
Moraes solicita transferência de delegado do 8/1 que foi alvo de bolsonaristas
Fábio Shor conduziu a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Bolsonaro
Flávio Bolsonaro protocola PEC que propõe fim da reeleição para presidente a partir de 2026
Proposta reúne 30 assinaturas
CPI do Crime Organizado cancela sessão por ausência de Campos Neto e de fundador da Reag
Comissão foi instituída em novembro do ano passado após operação policial que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro
