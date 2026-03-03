Homem feriu gravemente o pescoço da vítima, que não sobreviveu à agressãoReprodução / Redes sociais
Ainda nesta terça, Cássio Henrique será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, com destino final ao 3º Distrito Policial da cidade. O inquérito permanece aberta e as investigações prosseguem, sob comando do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) do município.
Crime em joalheria
O crime foi motivado pelo fim do relacionamento entre os dois. Cássio não aceitava a separação. Cibelle tinha medida protetiva — qualificada como urgente pela Justiça — e havia registrado diversos boletins de ocorrência contra o ex-namorado.
O crime foi registrado como feminicídio. No ano passado, o país registrou recorde do crime no país, com 1.518 vítimas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
