Pesquisas apontam empate técnico no segundo turno entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)AFP
A publicação ocorre após uma nova ofensiva do PT contra Flávio. Pesquisas recentes apontam empate técnico entre o senador e Lula em simulações de segundo turno para a disputa do Palácio do Planalto. O PT aprovou na segunda-feira, 16, uma resolução que orienta os rumos do partido para a eleição. O documento descreve Flávio como candidato "marcado por denúncias e investigações", cita o caso da "rachadinha" e associa o escândalo do Banco Master à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O vídeo, produzido com inteligência artificial, associa Lula e Lulinha ao empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado como um dos principais envolvidos no esquema sob investigação.
Não é possível dizer, até o momento, se é o filho mais corrupto do Lula. Mas está evidente que ele puxou ao pai! pic.twitter.com/INUVrg28dR— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 18, 2026
A peça começa com trecho de um programa de televisão em que a apresentadora afirma "que não sabe se as pessoas estão com a noção do tamanho da crise". Em seguida, um narrador menciona o valor de "R$ 6,3 bilhões desviados".
O vídeo retoma o programa com a frase de que "um caso como esse só piora a relação do governo com a população" e exibe manchetes sobre o escândalo com fotos do presidente e de sua família ao fundo.
No encerramento, o narrador diz que o escândalo é uma "sequência de fatos que deixam muito claro: Lula, Lulinha e o Careca estão conectados".
A última cena mostra uma imagem do presidente com o filho representado como marionete em seu colo, enquanto o narrador afirma que "o governo segue o plano de ganância com ajuda do principal companheiro, ou deveríamos dizer: principal herdeiro"
Na legenda da publicação em seu perfil no X, Flávio escreveu: "Não é possível dizer, até o momento, se é o filho mais corrupto do Lula. Mas está evidente que ele puxou ao pai!".
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