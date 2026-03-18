Pesquisas apontam empate técnico no segundo turno entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - AFP

Pesquisas apontam empate técnico no segundo turno entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)AFP

Publicado 18/03/2026 17:29

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, publicou nesta quarta-feira, 18, um vídeo em suas redes sociais em que associa o presidente Lula (PT) e seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ao esquema de fraudes no INSS.



A publicação ocorre após uma nova ofensiva do PT contra Flávio. Pesquisas recentes apontam empate técnico entre o senador e Lula em simulações de segundo turno para a disputa do Palácio do Planalto. O PT aprovou na segunda-feira, 16, uma resolução que orienta os rumos do partido para a eleição. O documento descreve Flávio como candidato "marcado por denúncias e investigações", cita o caso da "rachadinha" e associa o escândalo do Banco Master à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O vídeo, produzido com inteligência artificial, associa Lula e Lulinha ao empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado como um dos principais envolvidos no esquema sob investigação.