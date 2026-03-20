BNDES é alvo de muitas polêmicas - Fernando Frazão / Agência Brasil

BNDES é alvo de muitas polêmicasFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 20/03/2026 21:11

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu quase R$ 760 mil somente de gratificação natalina, no último mês de dezembro. A informação consta no site da instituição, em Acesso à Informação, onde está disponível a remuneração dos empregados.



De acordo com os números divulgados pelo banco, cada um dos sete diretores recebeu de gratificação natalina de R$ 93.755,67, pagos junto com o salário de dezembro. Há casos na diretoria em que, com a gratificação, o salário superou R$ 120 mil, sem contar o 13º salário.



Além dos sete diretores, o presidente do banco, Aloizio Mercadante, recebeu gratificação natalina de 102.278,91, que elevou seu salário no mês de dezembro para R$ 161.309,78.



A gratificação natalina é paga somente à diretoria e difere do 13º salário, pago a todos os funcionários.



Segundo justificativa do banco, "os membros da diretoria fazem jus ao pagamento da gratificação natalina no valor equivalente a um honorário fixo mensal a ser pago na folha mensal de dezembro".



Transparência obrigatória

A divulgação dos cerca de 3 mil funcionários do BNDES é uma prática que teve que ser adotada em 2020, após um último recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), de uma longa disputa judicial que começou em 2013.



Até então, e desde 2017, o banco divulgava apenas os salários do presidente, que hoje é Aloizio Mercadante, que em janeiro desse ano – última atualização – teve remuneração líquida de R$ 85.422,18, dos diretores, com remuneração líquida em torno de R$ 70 mil, em janeiro, e de conselheiros, em torno de R$ 10 mil.

Em 2013, o então procurador da República no Rio de Janeiro Carlos Alberto Bermond Natal ajuizou uma ação civil pública para obrigar o banco a abrir todos os salários na internet. O banco recorreu até decisão final do STF, em fevereiro de 2020, mas perdeu.



Acima do teto

O BNDES paga salários acima do teto constitucional com aval do Tribunal de Contas da União (TCU) que, em abril de 2025, decidiu que os salários de empregados e dirigentes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) não estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional.

O entendimento do órgão foi que, apesar de o BNDES contar com recursos do Tesouro Nacional e do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), o banco não se enquadra como estatal dependente.



O argumento é que as operações geram receitas suficientes para cobrir custos operacionais, além de repassar dividendos substanciais à União.