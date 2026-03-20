Geraldo Leite Rosa Neto foi preso após ser indiciado pelo assassinato de Gisele Alves SantanaRedes Sociais/Reprodução
STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de feminicídio
Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de feminicídio contra sua esposa
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Diretoria do BNDES recebeu quase R$ 760 mil de bônus de Natal
Somente o presidente Aloizio Mercadante recebeu mais de R$ 102 mil de gratificação em dezembro de 2025; diretores embolsaram cerca de R$ 93,7 mil cada
BNDES paga salários acima do teto constitucional; veja valores
Uma decisão do TCU, de 2025, autorizou o banco a desrespeitar o teto constitucional em salário de seus funcionários, por ser estatal não dependente
STF/Gilmar: É possível ver no caso Master tristes reminiscências dos métodos lavajatistas
Decano do Supremo citou reportagens e afirmou que a imprensa reproduz 'frenesi midiático'
Governo fiscalizou 1,1 mil postos de combustíveis para evitar abusos
Esforço é para coibir formação de carteis e crimes contra a economia
Lula: Está chegando o momento de a gente começar a saber quem faz ou não faz, quem mente ou não
Presidente repetiu o discurso contra Bolsonaro
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