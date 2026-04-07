Vítimas que morreram estavam no carro - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Vítimas que morreram estavam no carroDivulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 07/04/2026 09:19

Um acidente entre um carro e dois caminhões causou a morte de quatro pessoas da mesma família nesta segunda-feira, 6, no município de Japaratuba, em Sergipe. Tragédia também deixou um ferido.

As quatro pessoas que morreram estavam no carro. Sogro de um dos ocupantes do veículo, o cantor Dedé Brasil identificou as vítimas em postagens nas redes sociais:

- Willames Cruz da Conceição (genro de Dedé Brasil, usava o nome artístico de Will Bass).

- Willy da Cruz Conceição (irmão de Willames).

- Cléia Santos da Luz (esposa de Willy).

- A filha do casal de 3 meses.

A mulher de Will Bass, a também cantora Bia Brasil, não estava no carro.

Uma pessoa ferida no acidente foi removida para um hospital na cidade de Pacatuba pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há mais informações sobre o estado de saúde dessa pessoa.

O velório das quatro vítimas fatais é realizado na quadra do povoado São José, no município de Japaratuba, nesta terça-feira, 7. Os corpos de Cléia e de Maria Cecília são sepultados no mesmo povoado do velório. Já o pai da criança, Willy, e o irmão dele, Will Bass, são sepultados no povoado Marimbondo, em Pirambu.